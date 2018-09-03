Боно рассказал правду о своей потере голоса на концерте в Берлине

Музыкант объяснил, что обратился к врачу

Группа U2. Фото: instagram.com/u2

В субботу, 1 сентября, ирландская рок-группа U2 отменила концерт в Берлине после того, как во время выступления их солист Боно потерял голос. Группа заявила на своем веб-сайте, что "Боно был в отличной форме и с отличным голосом перед шоу, но после нескольких песен у него произошла полная потеря голоса". Музыканты U2 добавили: "Мы не знаем, что случилось, поэтому консультируемся с медиками".

После случившегося инцидента музыкант решил прокомментировать ситуацию и написал, что ему уже лучше: "Я виделся с отличным врачом и с его помощью ко мне скоро вернется голос. Чтобы я смог выступить на оставшихся концертах в нашем туре. Я так счастлив, что это не оказалось чем-то серьезным. Мне жаль, что публике в Берлине пришлось терпеть такие неудобства, там была поистине удивительная атмосфера. Не могу дождаться вернуться туда 13 ноября!", – написал солист группы в Instagram.

Напомним, в прошлом году группу U2 включили в список самых высокооплачиваемых музыкантов, а самого Боно назвали самым богатым музыкантом всех времен.