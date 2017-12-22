Бордовая помада и прическа с эффектом мокрых волос: Настя Каменских поразила дерзким образом

Сегодня, 09:29

На плечи артистка накинула леопардовое пальто

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских продемонстрировала новый дерзкий образ.

На странице в Instagram Настя опубликовала снимок, который был сделан во время фотосессии для портала JetSetter.ua.

Каменских предстала в белом наряде с глубоким декольте. Свой сексуальный образ Настя дополнила украшениями от Bulgari и прической с эффектом мокрых волос.

На плечи артистка накинула леопардовое пальто от Ava Adore.

Подписчики не оценили модный эксперимент Насти: "Не похожа на себя!", "Как цыганка здесь", "Вообще на себя не похожа", "Неотразима как всегда", "Насти из-за худобы стала выглядеть намного старше", "Не идет такой макияж, слишком грубо смотрится", "Старит макияж", "Смотрится вульгарно", – комментируют пользователи.

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Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, на днях Настя Каменских представила первую песню из рождественского альбома "Xmas with NK" – "Чудо Рождества". 

Также мы сообщали, что Настя Каменских и Бейонсе носят одинаковые мини за 150 евро.
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Источник:

"Сегодня"

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