Бойфренд 48-летней Наоми Кэмпбелл опубликовал снимок УЗИ с будущим ребенком

В сети обсуждают возможную беременность модели

Наоми Кэмпбелл. Фото: AFP

Опубликовав на своей странице в Instagram снимок УЗИ с ребенком, 35-летний рэпер Skepta озадачил не только миллионы поклонников, но и фанатов своей 48-летней возлюбленной, супермодели – Наоми Кэмпбелл.

На снимке УЗИ отчетливо видно предполагаемого будущего ребенка пары. Многие пользователи Instagram выдвинули сотни предположений. Одни думают, что 48-летняя модель беременна, другие уверены в том, что пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

Ни Наоми, ни сам Skepta пока не комментировали эту информацию.

Фото: instagram.com/skeptagram

Отметим, несмотря на то, что Наоми состояла в серьезных отношениях, детей у нее нет и замужем она не была. Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

Напомним, Наоми Кэмпбелл обвинили в чрезмерном использовании ретуши фото.

Ранее Наоми Кэмпбелл и Моника Белуччи вышли на подиум в мужских костюмах.