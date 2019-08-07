Бойфренд Кайли Дженнер усыпал особняк лепестками роз: зрелищное видео

Возлюбленный звезды потратил на цветы 50 тысяч долларов!

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Через несколько дней одной из самых молодых миллиардерш мира Кайли Дженнер исполнится 22 года. Голливудская звезда уже арендовала роскошную яхту для праздничной вечеринке за 250 миллионов долларов. Ко всему, красотка из семейства Кардашьян начала получать первые подарки – ее возлюбленный и отец годовалой дочери Сторми Трэвис Скотт сделал любимой незабываемый сюрприз, который лишь подтверждает романтичность его натуры.

Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом перед подругами. Детали в сюжете:

Влюбленный мужчина усыпал пол ее роскошного особняка толстым слоем лепестков алых роз на сумму более 50 тысяч долларов! Счастливая Кайли Дженнер не смогла удержаться, чтобы не похвастаться таким поступком любимого перед своими подписчиками и выложила в Instagram красноречивое видео. И вправду дом выглядит сказочно!

5 Авг 2019 в 1:37 PDT INSTAGRAM (@kyliejenner)

"Мой дом усыпан розами, и это еще не мой день рождения", – написала Кайли под видео, добавив плачущие смайлы.

21 Июл 2019 в 2:16 PDT INSTAGRAM (@kyliejenner)

Ко всему, Трэвис Скотт отставил любимой открытку, в которой было написано: "С днем рождения! Мы только начинаем... Люблю тебя".

Отметим, Кайли Дженнер стала мамой в начале 2018 года. Звезда родила дочь Сторми от своего бойфренда – Трэвиса Скотта.

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