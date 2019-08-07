"Вот как выглядит любовь": бойфренд Нетты поделился романтическими фото

Возлюбленный певицы публично признался ей в любви

Нетта и Илан Фото: Instagram.com

Недавно победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай заявила, что ее сердце занято и она состоит в отношениях с любимым мужчиной. Правда имени и других подробностей не раскрыла. Вместо нее это сделал ее молодой человек, опубликовав на своей странице в Instagram общие фото с певицей.

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Оказалось, что у молодой человек зарегистрирован в социальной сети и его зовут Илан. Его Instagram заполнен романтическими фотографиями с Неттой, которые сопровождаются трогательными подписями.

"Вот как выглядит любовь. Я самый счастливый человек! Просыпаться каждое утро рядом с этим человеком делает жизнь достойной жить. Нетта, ты даешь мне столько жизни", – написал под одним из фото Илан.

10 Апр 2019 в 3:24 PDT INSTAGRAM (@elanbenor)

Под другим снимком парень израильской певицы рассказал подробности их отношений и сообщил, что они вместе уже пол года.

12 Мар 2019 в 1:59 PDT INSTAGRAM (@elanbenor)

"Шесть месяцев любви, приключений, открытий, долгих перелетов, сюрпризов, полетов по всему миру, концерты, отели, Париж, Бухарест, Лос-Анджелес, но лучшее среди всего этого: вместе. Шесть месяцев делить жизнь с самым вдохновляющим, сильным, ярким, увлекательным человеком на Земле. Шесть месяцев назад я не мог представить, что моя жизнь перевернется с ног на голову. Не существует никого другого, с кем бы я хотел этим поделиться. Впереди еще много всего", – рассказал он.

Напомним, что недавно Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5", а также выступила на киевском фестивале Atlas Weekend.

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