Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Вот как выглядит любовь": бойфренд Нетты поделился романтическими фото

Возлюбленный певицы публично признался ей в любви

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Нетта и Илан
Нетта и Илан
Фото: Instagram.com

Недавно победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай заявила, что ее сердце занято и она состоит в отношениях с любимым мужчиной. Правда имени и других подробностей не раскрыла. Вместо нее это сделал ее молодой человек, опубликовав на своей странице в Instagram общие фото с певицей. 

Смотрите, почему MARUV не поехала на Евровидение 2019 в Тель-Авив:

Оказалось, что у молодой человек зарегистрирован в социальной сети и его зовут Илан. Его Instagram заполнен романтическими фотографиями с Неттой, которые сопровождаются трогательными подписями. 

"Вот как выглядит любовь. Я самый счастливый человек! Просыпаться каждое утро рядом с этим человеком делает жизнь достойной жить. Нетта, ты даешь мне столько жизни", – написал под одним из фото Илан. 

INSTAGRAM (@elanbenor)

Под другим снимком парень израильской певицы рассказал подробности их отношений и сообщил, что они вместе уже пол года. 

INSTAGRAM (@elanbenor)

"Шесть месяцев любви, приключений, открытий, долгих перелетов, сюрпризов, полетов по всему миру, концерты, отели, Париж, Бухарест, Лос-Анджелес, но лучшее среди всего этого: вместе. Шесть месяцев делить жизнь с самым вдохновляющим, сильным, ярким, увлекательным человеком на Земле. Шесть месяцев назад я не мог представить, что моя жизнь перевернется с ног на голову. Не существует никого другого, с кем бы я хотел этим поделиться. Впереди еще много всего", – рассказал он. 

Напомним, что недавно Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5", а также выступила на киевском фестивале Atlas Weekend.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике Нетта Барзилай презентовала новый клип, снятый в Киеве Представлены ТОП-10 самых просматриваемых видео с "Евровидения"
шоу-бизнес отношения певица Нетта Барзилай
Реклама

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
15 откровенных фотографий Фредди Меркьюри на сцене
15 откровенных фотографий Фредди Меркьюри на сцене
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

8 причин не возвращаться к бывшему
8 причин не возвращаться к бывшему
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как назвать мальчика по месяцам
Как назвать мальчика по месяцам
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
7
7 "смертных грехов": чего нельзя делать в отношениях
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
В сети появилось видео с сыном Жанны Фриске
В сети появилось видео с сыном Жанны Фриске