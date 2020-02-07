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Брак на 12 дней: почему Памела Андерсон развелась с 74-летним супругом

Американская модель поспешила идти под венец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз. Ее избранником стал 74-летний продюсер фильма "Звезда родилась" Джон Питерс, но их брак продлился всего 12 дней.

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Теперь стало известно, по какой причине знаменитости развелись так рано. По информации издания Page Six, 52-летняя секс-символ Голливуда Памела недавно вернулась из Индии, где она провела месяц духовного очищения. Поэтому ее душу переполняла любовь.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

"Ее сердце было открыто. Но, по зрелом размышлении, оказалось слишком открыто", — рассказывает источник издания.

Отметим, что до тайной свадебной церемонии, которая состоялась в Малибу, Памела с Джоном провели вместе всего лишь три дня. После заключения брака Андерсон практически сразу же пожалела о своем решении.

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"Памела находится на своей волне, отличаясь от других людей. У нее громадное сердце, и она любит сильно, быстро и крепко… Она вернулась из путешествия, и Джон сказал ей: „Я тебя люблю. Давай поженимся". И она ответила: „Окей". Они провели в качестве мужа и жены полтора дня. Потом она поняла, что Питерс будет ее контролировать", — добавил инсайдер.

Мнения супругов также разошлись в карьере актрисы. Памела на время решила не сниматься в кино, а побыть вдали от модной тусовки. 74-летний продюсер отнюдь планировал развивать деятельность супруги. Андерсон и Питерс, хотя и сыграли свадьбу, не успели до конца оформить все необходимые документы. Поэтому их брак просто аннулируют.

Напомним, что в 2019 году 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал Памеле предложение. Однако позже актриса уличила его в измене и пара рассталась.

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