Брат Кейт Миддлтон обручился и показал помолвочное кольцо любимой

Джеймс Миддлтон женится на Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон женится Фото: Instagram/jmidy

Младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон женится на своей 29-летней подруге-француженке Ализе Тевене. Джеймс Миддлтон, который недавно был замечен на публике с Пиппой Миддлтон, сделал предложение любимой и показал ее помолвочное кольцо.

О намерении жениться завидный холостяк Британии сообщил в своем Instagram. Джеймс разместил фото с Ализе, и подписал его так: "Она сказала "Да". Наш секрет раскрыт, но мы не могли не поделиться с вами радостной новостью".

В кадре влюбленные нежно обнимаются, а будущая невеста демонстрирует шикарное кольцо с сапфиром.

Джеймс Миддлтон женится на Ализе Тевене Фото: Instagram/jmidy

О будущей жене Джеймса Миддлтона известно не много. Пара познакомилась в лондонском клубе, с тех пор встречается уже более года. Официально, как пара, Джеймс и Ализе выходили в свет всего один раз, появившись на свадьбе леди Габриэллы Винздзор в мае этого года.

Ранее мы писали, что Джеймс Миддлтон вышел на красную дорожку с собакой.

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