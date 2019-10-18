Брат Кейт Миддлтон впервые после помолвки вышел в свет с невестой: фото

Джеймс Миддлтон вместе с 29-летней возлюбленной посетил премьеру фильма

Джеймс Миддлтон Фото: Getty Images

Недавно младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон объявил всему миру, что женится на своей 29-летней подруге, француженке Ализе Тевене. Джеймс Миддлтон сделал предложение любимой и показал ее помолвочное кольцо на своей странице в Instagram. На днях впервые после помолвки брат герцогини появился на публике вместе со своей невестой.

Младшая сестра Кейт Миддлтон пытается вернуть стройную фигуру после родов. Все детали в сюжете:

Так, влюбленные посетили премьеру фильма "Королева слонов". На красной дорожке в Лондоне Джеймс Миддлтон позировал рядом со своей невестой Ализе Тевене. Для своего первого выхода в свет в новом статусе девушка выбрала скромный наряд в стиле casual – нежно-розовое платье, бордовый велюровый пиджак и массивные черные ботинки.

Без особой роскоши появился и сам родственник королевской особи – Джеймс Миддлтон. Джинсы и темно-синий пиджак гармонично сочетался с нарядом его возлюбленной.

Джеймс Миддлтон с Ализе Тевене на премьере фильма Фото: Getty Images

О будущей жене Джеймса Миддлтона известно не много. Пара познакомилась в лондонском клубе, с тех пор встречается уже более года. Официально, как пара, Джеймс и Ализе выходили в свет всего один раз, появившись на свадьбе леди Габриэллы Винздзор в мае этого года.

Ранее мы писали, что Джеймс Миддлтон вышел на красную дорожку с собакой.

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