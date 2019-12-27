"Брат костылем отбивал отчима, который душил мою маму": DJ NANA рассказала о семейных драмах

DJ NANA рассказала о домашнем насилии

Анастасия Кумейко сегодня успешная украинская певица и Dj, экс-участница группы Nikita. Ее называли секс-машиной, но в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" она впервые рассказала об убийстве бандитами отца и издевательствах отчима над мамой.

Анастасия Кумейко после того, как покинула популярную девичью группу, активно развивает свой сольный проект – DJ NANA.

"Мне нравится то, что я делаю, как на меня реагирует публика. И я понимаю, что я к этому шла долго. Я росла без отца, мама была в другой стране. Когда мне было 4 года, брату – 2 года, мама с папой развелись. Они жили отдельно. А когда мне было 9 лет, отца убили", – рассказала в программе "Зірковий шлях" Анастасия Кумейко.

NANA сих пор не может простить себе, что за несколько дней до убийства не поздравила папу с днем рождения.

"Он возвращался домой с работы. И где-то во дворах к нему подошли какие-то ребята, это был 1996 год, как раз разгул беззакония. И произошла драка. Сначала мне сказали, что ему дали по голове, он потерял сознание, и у него была потеря крови. Он умер в больнице от обморожения органов. Потом мне сказали, что это был выстрел. Мне мама рассказывала, что она пыталась добиться истины, кто это сделал, чтобы их посадили. Ее отвел следователь и сказал: "Девочка, не лезь в это дело, оно будет закрыто". И все. Я себе в свою детскую голову вбила, что, если бы я его поздравила, если бы он еще раз услышал, что я его люблю, он бы выжил", – делится DJ NANA.

А через 2 года после потери отца у Анастасии появился отчим.

"До этого мы жили в коммунальной квартире, 6 семей. Я помню, как мы делили кусочек колбасы на 4 части. И когда появился отчим, мы переехали сразу в квартиру. И я просто была принцесса. И тут же мне говорят: это ваш водитель и он завтра вас везет в школу. Ах, все. Я надела свою корону и побежала", – вспоминает певица.

DJ NANA Фото: instagram.com/anastasia_domination

Но очень скоро этот хрустальный замок превратился в золотую клетку. И Настя стала молчаливым свидетелем домашнего насилия.

"У меня брат сломал ногу и был дома на костылях. Брат у себя в комнате слышит, что начинается какой-то разговор, что перерастает в крик. Затем крик, стул упал. И он выбегает на костылях и просто костылем отбивает отчима, который душит мою маму на столе. И в этот момент я захожу домой и кричу: "Ма, я купила клубнику". И в зеркало вижу, что в кухне просто месиво. Я забежала, начала кричать. Тут же начинают кричать наверху дети, у которых сон обеденный. Увидела испуганные глаза мамы и поняла, что все это розовый замок, и все эти воздушные какие-то мои сказки, мечты рухнули", – вспоминает певица.

Ее отчим не трогал никогда. Он вызывал детей на ковер и начинал психологически уничтожать. И именно воспоминания о папе помогли Нане пережить сложные периоды жизни и стать такой, как она есть сейчас.

"Он говорит: "Ты что-то хочешь мне сказать?". А я стою и молчу. Что я ему хочу сказать? Ничего. Плюнуть ему в лицо – могла. Но я этого не сделала ни разу. Из-за страха за маму. Поэтому я ничего ему не говорила, шла в комнату. И у меня тогда был дневник, который я писала папе. Я почему-то была уверена, что все мои мысли, все, что я записываю в дневнике, все, что я ему говорю, выплакиваю, все, что я смотрю на небо и делюсь этим, что папа меня слышит, что он со мной, что он меня поддерживает. Я знаю, что он меня видит, он бы мной гордился. Я знаю, что любая потеря и боль делает сильнее. И я теперь понимаю, что большую часть своих достижений я могу посвятить папе", – поделилась DJ NANA.

Певица отмечает, что путь к успеху был непростым. Когда Нана была участницей известной женской группы, то часто страдала от хейтеров.

"Как только я брала микрофон, на котором висел кнут, надевала кожаный наряд, понимала, что все – вышла на сцену секс-машина, и всем вам сейчас будет ой-ой-ой, ребята, – говорит певица и добавляет, что родные одобрительно относились к ее образу секс-машины на сцене, – Бабушке все очень нравилось. Она меня всегда поддерживает. Она с первой обложки журнала Playboy всегда говорит: "Правильно, красивая девочка, все должны тебя видеть, молодец, только вперед". Говорит – главное, чтобы это была красивая, дорогая эротика, а не пошлость. Меня ненавидели в первую очередь фаны этой группы. Мне писали, что у меня короткие ноги, узко посаженные глаза, что у меня толстые бедра. Просто я читала под каждым видео сплошной негатив".

Анастасия Кумейко Фото: instagram.com/anastasia_domination

В сложный момент Нану поддержала Даша Астафьева.

"Она поддерживала меня в этих моментах. Отвлекала меня от этого. Она говорила: "Нана, идем на репетицию, на вокал, на занятия". Она все время была рядом, мы были не разлей вода. Сейчас мы общаемся от случая к случаю. Именно, если мы где-то пересекаемся", – делится певица.

Критика не заставила Нану обратиться к услугам пластических хирургов, а своим телом и упругими ягодицами она обязана природе и силе воли.

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"Я их качала, наверное, лет с 20-ти, специально. Потому что мне всегда нравилось, когда девушка идет, а попа идет отдельно", – говорит артистка.

Но некоторые недостатки певица в себе видела и обратилась за советом к пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

"Эд, мне нужна помощь, мне уже не нравится состояние моей груди, она немножко устала, давай с этим что-то делать", – делится звезда и добавляет, что специалист отговорил ее от операции, – Я понимаю, что если бы это был какой-нибудь другой врач, то я бы сейчас сидела наверняка уже вот с такими дыньками".

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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