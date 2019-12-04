"Братика ждет": дочка LOBODA намекнула на беременность звездной мамы

Дочка звезды заявила, что ждет братика

LOBODA с дочкой Тильдой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которая показала соблазнительные фотоснимки, опубликовала на своей странице в Instagram неоднозначное видео, после которого фанаты заговорили о беременности звезд.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

Так, на опубликованных кадрах известная певица нежничает со своей старшей дочкой — Тильдой. "Моя любовь", — гладит Светлана Лобода дочь по голове, на что в ответ слышно: "Твоя любовь уже братика ждет". "Так, тихо", — смеясь, отвечает певица ребенку.

INSTAGRAM

Спустя время в stories у звезды появилось похожее видео, на котором артистка обращает с девочке со словами: "Моя маленькая девочка". "Твоя взрослая девочка уже братика ждет", — отвечает Тильда.

Отметим, что на вопросы журналистов, кто все-таки является отцом Тильды, Светлана всячески увиливает и говорит, что родила от любимого мужчины. Более того, она призналась, что подписала контракт и поэтому не может разглашать подробности своей личной жизни. С кем она заключила подобный договор – неизвестно.

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