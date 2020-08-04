Брайан Остин Грин признался, как узнал об измене Меган Фокс

О разводе знаменитостей стало известно в конце апреля

В конце апреля мы узнали, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин подают на развод после 10 лет брака. В СМИ тут же распространились слухи о некоторых интригах звезды "Беверли-Хиллз", а вскоре появилась информация, что Меган Фокс завела роман с исполнителем Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Недавно 47-летний Брайан Остин Грин принял участие в подкасте Дакса Холта и Адама Глина, где ответил на вопросы о своей личной жизни. Актер рассекретил, как узнал, что у матери его детей появился другой мужчина.

"Я выяснил это (что Меган и MGC встречаются – Ред.) по-своему. А других подробностей вы от меня не узнаете. Скажу только, что узнал не из СМИ", – заявил Грин.

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Фото: Getty Images

Он добавил, что после расставания с женой заново открыл для себя Instagram – в социальной сети Брайан начал знакомиться с женщинами. Именно там он познакомился с Кортни Стодден и Тиной Луис.

"Я встретил обеих в Instagram. Пока не стал одинок, понятия не имел, что это большой сайт знакомств. Прежде публиковал фото скамеек, деревьев, океана и своих играющих детей: был семейным человеком", – прокомментировал бывший муж Меган Фокс.

Напомним, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин воспитывают троих сыновей – 7-летнего Ноа, 6-летнего Боди и 3-летнего Джорни.

Брайан Остин Грин с детьми Фото: instagram.com/brianaustingreen

Ранее мы писали, что после разрыва с Меган Брайан завел новый роман, а сама Фокс начала встречаться с рэпером Колсоном Бейкером. Недавно исполнитель впервые показал их совместное фото с Меган.

Смотрите фильмы с Меган Фокс на OLL.TV.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться