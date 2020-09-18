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Брэд Питт и Дженнифер Энистон разыграли пикантную сцену вместе онлайн: видео

Сегодня, 14:40

Экс-супруги приняли участие в онлайн-чтении знаменитой комедии

В конце августа стало известно, что звездные экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт появятся вместе на экране. Этот день настал! Актеры приняли участие в чтении по ролям знаменитой комедии 80-х – "Веселые времена в школе Риджмонт".

Эта молодежная комедия была снята по мотивам сценария и книги Кэмерона Кроу, который написал ее, когда наблюдал за учениками старшей школы в Сан-Диего.

Чтение сценария комедии знаменитые голливудские актеры устроили онлайн, выйдя на связь по Zoom.

Брэд сыграл роль своего тезки – Брэда Хэмилтона, а Дженнифер Энистон досталась роль Линды Барретт, лучшей подруги его сестры. По сюжету, герой Брэда питает симпатию к Линде, а в одной из сцен он мастурбирует, представляя Линду рядом с собой.

"Привет, Брэд! Ты знаешь, я всегда думала, что ты очень милый. Я думаю, ты очень сексуальный! Идем со мной!" – говорит героиня Энистон в фантазиях Брэда.

Помимо Энистон и Питта в чтении приняли участие Шон Пенн, реально сыгравший в киноленте, Джулия Робертс, Шайя Лебаф, Мэтью Макконахи и другие известные актеры.

Мероприятие было организовано с целью сбора финансов для некоммерческой организации актера Шона Пенна Community Organized Relief Effort (CORE), которая способствует тестированию вакцины против COVID-19 в лабораториях Лос-Анджелеса.

Напомним, что Брэд и Дженнифер начали встречаться в 1998 году, а поженились – в 2000 году. Они провели в браке пять лет, считаясь одной из самых ярких пар Голливуда. Многие поклонники до сих пор переживают разрыв отношений Питта и Энистон, мечтая об их воссоединении.

Напомним, Брэд Питт закрутил роман с немецкой моделью.

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