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Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

По слухам, экс-супругов свел вместе Джордж Клуни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на источник из окружения знаменитостей. Бывшие супруги провели несколько дней на вилле в Италии, куда их пригласил общий знакомый Джордж Клуни

О секретах личной жизни Дженнифер Энистон смотрите в этом ролике:

По информации издания Life & Style, Брэд и Дженнифер сблизились за несколько дней на отдыхе. "Джордж и Амаль Клуни пригласили Питта и Энистон на выходные в Рим. Это действительно было похоже на двойное свидание", – утверждает инсайдер.

Источник также говорит, что актер хочет вернуть свою бывшую возлюбленную. Энистон, вероятно, не против этого, но она не может снова довериться Питту, потому что он ушел от нее к Анджелине Джоли. 

Пока что официального подтверждения того, что бывшие супруги Брэд и Дженнифер снова вместе нет. Поклонникам некогда одной из самых популярных пар Голливуда остается только ждать новой информации или комментариев самих звезд.

Напомним, что в начале мая Брэд Питт появился на вечеринке в честь празднования 50-летия Дженнифер Энистон. Поговаривали, что актер подарил имениннице дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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