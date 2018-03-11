Брэд Питт отказался от секса на целый год

Сегодня, 17:27

Этот год голливудская звезда потратит на ежедневные тренировки, медитацию и заботу о теле

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

Актер Брэд Питт, переживающий развод с Анджелиной Джоли, решил отказаться от секса. Воздержание продлится год, это время голливудская звезда потратит на ежедневные тренировки, медитацию и заботу о теле.

Информатор издания отметил, что сейчас Питт не употребляет спиртное, придерживается сбалансированного питания. Об этом сообщает The Sun

Ранее СМИ писали, что голливудский актер не может оправиться после расставания со своей супругой Анджелиной Джоли. Артист ведет затворнический образ жизни и посещает психотерапевта.

Напомним, Питт и Джоли расстались в 2016 году. С тех пор бывшие муж и жена так и не восстановились духовно, оба находятся в подавленном состоянии и все реже появляются на людях.

Друзья, в свою очередь, прокомментировали возможное воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

"Более десяти лет они жили совершенно разными жизнями. Неудивительно, что теперь они стали другими людьми, не такими, какими они были, когда были женаты, – рассказали инсайдеры журналу People. – Они расстались, потому что у них были серьезные проблемы. Они не глупы и помнят, почему у них ничего не получилось в прошлый раз. Теперь ко всему прочему добавляются еще шестеро детей Питта".

Также друзья актеров добавили, что, вопреки сообщениям СМИ, Дженнифер и Брэд общаются не так часто и лишь иногда обмениваются сообщениями, чтобы пожелать друг другу удачи перед стартом нового проекта.

Все про голливудские секс-скандалы смотрите на видео ниже:

 
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