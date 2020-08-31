Брэд Питт пригласил свою новую девушку в замок, где сыграл свадьбу с Джоли

Голливудский актер больше полугода встречается с 27-летней немецкой моделью

Брэд Питт официально не подтверждает свой роман с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, у которой есть муж и сын. Но от папарацци паре не удается скрыться. Накануне актер привез девушку в поместье Шато Мираваль во Франции, где он в 2014 году женился на Анджелине Джоли.

56-летний Питт отправился во Францию для съемок в рекламной кампании собственного вина, пишет Daily Mail. С собой в поездку экс-супруг Джоли пригласил новую пассию.

"Брэд пригласил Николь с собой в поездку и она с радостью согласилась. Питт долгое время избегал отношений. Но Николь появилась как раз вовремя, когда он был готов", – передает издание слова источника.

Роскошный дом на холме в окружении виноградников Питт и Джоли купили в 2008 году. Именно это место они выбрали для проведения церемонии бракосочетания в кругу своих детей и родителей Питта.

После развода с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывали романы со многими актрисами, включая Сиенну Миллер и Шарлиз Терон, однако все это оказалось слухами. На самом же деле Питти около девяти месяцев тайно встречается с Потуральски, несмотря на ее брак с ресторатором Роландом Мэри.

О романе Брэда Питта и Анджелины Джоли смотрите в сюжете:



Ранее мы писали, как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта.

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