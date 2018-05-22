Брэд Питт сыграл эпизодическую роль в "Дэдпуле 2"

Актер попросил не гонорар, а кое-что другое от своего друга и коллеги Райана Рейнольдса

Брэд Питт. Фото: Getty

Известный голливудский актер Брэд Питт, который не так давно попал в ДТП, снялся в фильме "Дэдпул 2". Ему досталась эпизодическая роль и за нее он потребовал не гонорар, а всего лишь... чашку кофе.

Напиток актер получил лично из рук своего друга и исполнителя главной роли Райана Рейнольдса, пишет Comicbook.

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Издание сообщает, что Питту досталась роль Невидимки. Герой погиб во время совершаемого им прыжка из вертолета. Также отмечается, что эпизод с Брэдом Питтом снимался последним из всех сцен фильма. Осталось только посмотреть фильм и найти там Питта.

Напомним, в Украине на широкие экраны уже вышла премьера фильма "Дэдпул 2" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Трейлеры уже поразили фанатов супергероя своим юмором и сценами драк.

По сюжету, бывшего наемника, превращенного в мутанта-убийцу, ждут новые "подвиги" ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты, которые помогут Уэйду Уилсону одолеть прибывшего из будущего Кэйбла. Постановкой занимался режиссер "Джона Уика" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч, над сценарием работали авторы первой части Ретт Рис и Пол Верник, а также сам Райан Рейнольдс.

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