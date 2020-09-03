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Брэд Питт выпустит розовое шампанское, которое создавалось пять лет – известна стоимость

Сегодня, 09:00

Актер доволен созданным напитком

Голливудский актер Брэд Питт, который встречается с 27-летней немецкой моделью, создал собственное розовое шампанское и оно поступит в продажу уже этой осенью.

Об этой радостной новости заявил сам Брэд Питт изданию People. Оказалось, что на создание нового напитка, который получил название Fleur de Miraval ушло целых пять лет. Как известно, французский замок Брэда Питта и Анджелины Джоли Шато Мираваль, где расположен виноградник, производит розовое вино с 2012 года. Новое розовое шампанское было также создано именно там – в провинции Шампань.

"Для меня шампанское вызывает чувство праздника, качества, престижа и роскоши. Но розовое шампанское по-прежнему малоизвестно. Я хотел, чтобы мы постарались создать определяющий бренд розового шампанского, сосредоточив все наши усилия только на одном цвете. Результат впечатляет и я очень им горжусь", – рассказал Брэд Питт.

Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Кстати, именно в замке Мираваль состоялась свадьба Брэда Питта и Анджелины Джоли, а сейчас актер пригласил туда свою новую девушку.

Розовое шампанское Брэда Питта состоит на 75% из виноградного сорта шардоне и на 25% из пино нуар, как отметил сам актер. Напиток поступит в продажу с 15 октября в США, но лишь маленькой партией – 20 тысяч бутылок. Стоимость одной бутылки будет составлять около 390 долларов.

Ранее стало известно, что новая возлюбленная Брэда Питта оказалась замужем за 68-летним ресторатором.

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