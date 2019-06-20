Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк забрал дочь
После развода родители разделили обязанности
После громкой новости о том, что одна из самых красивых пар Голливуда рассталась, Брэдли Купер забрал к себе на воспитание их с Ириной Шейк двухлетнюю дочь Леу. Пара решила совместно воспитывать девочку и чаще ребенок проводит время с мамой.
Шейк и Купер расстались: что на самом деле происходит между звездами
Такое решение Брэдли Купер и Ирина Шейк приняли совместно. Дело в том, что модель сейчас активно работает и пока не может уделять время дочери, поэтому девочка переехала к отцу в Лос-Анджелес. Звездного отца с дочкой запечатлели, когда тот садился на борт частного самолета.
По информации западных СМИ, Ирина и Брэдли решили разделять время для воспитания дочери, чтобы у Леи сохранилось ощущение полной семьи и она получала любовь со стороны двоих родителей.
"Новые отношения не входят в список их приоритетов. Дочь и карьера — вот что для них главное сейчас", — рассказывают инсайдеры.
Ранее Купер в интервью рассказывал, что рождение дочери полностью изменило его жизнь, заставив иначе взглянуть на мир.
Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером. А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram