Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк забрал дочь

После развода родители разделили обязанности

Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа Фото: Getty Images

После громкой новости о том, что одна из самых красивых пар Голливуда рассталась, Брэдли Купер забрал к себе на воспитание их с Ириной Шейк двухлетнюю дочь Леу. Пара решила совместно воспитывать девочку и чаще ребенок проводит время с мамой.

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Такое решение Брэдли Купер и Ирина Шейк приняли совместно. Дело в том, что модель сейчас активно работает и пока не может уделять время дочери, поэтому девочка переехала к отцу в Лос-Анджелес. Звездного отца с дочкой запечатлели, когда тот садился на борт частного самолета.

По информации западных СМИ, Ирина и Брэдли решили разделять время для воспитания дочери, чтобы у Леи сохранилось ощущение полной семьи и она получала любовь со стороны двоих родителей.

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"Новые отношения не входят в список их приоритетов. Дочь и карьера — вот что для них главное сейчас", — рассказывают инсайдеры.

Ранее Купер в интервью рассказывал, что рождение дочери полностью изменило его жизнь, заставив иначе взглянуть на мир.

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером. А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.

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