Брэдли Купера заподозрили в романе с известной актрисой: фото

Голливудский актер был замечен в Нью-Йорке в обществе Лоры Дерн

Брэдли Купер Фото: Getty Images

После четырех лет совместной жизни и громкого расставания модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер начали налаживать свою личную жизнь. Ирину недавно заметили в обществе нового бойфренда – экс-супруга Дженнифер Энистон Джастина Теру. Голливудский актер также не стал отставать от бывшей возлюбленной и появился на публике с известной актрисой.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

Брэдли Куперу приписывают роман с главной героиней известного сериала "Большая маленькая ложь" Лорой Дерн. На днях пара даже была замечена на улицах Нью-Йорка во время прогулки. Но сами актеры свои отношения отрицают, а 52-летняя кинозвезда даже впервые прокомментировала слухи вокруг их романа.

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"Мы прекрасно дружим. Нам с этим повезло. И мы настоящая семья. Он лучший из людей и один из самых лучших друзей в мире. Поэтому я не могу никого винить в том, что они лезут в его жизнь, ведь он прекрасен", – рассказала Лора в интервью для Us Weekly.

Отметим, что после выхода на экраны фильма "Звезда родилась" актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.

А несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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