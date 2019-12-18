Брэду Питту — 56! Самые "горячие" фото секс-символа Голливуда

Смотрите подборку сексуальных фото актера

Брэд Питт Фото: Getty Images

18 декабря свой день рождения отмечает культовый актер и секс-символ Голливуда Брэд Питт. В это тяжело поверить, но кумиру миллионов исполняется 56 лет! За плечами у звезды множество работ в кинолентах, рождение и усыновление детей, а также развод с актрисой Анджелиной Джоли – еще одним секс-символом Голливуда.

Старший сын Брэда Питта впервые рассказал об отношениях с отцом. Подробности в видео:

Но стоит отметить, что с годами артист стал более харизматичным и привлекательным. Он часто украшает обложки мировых журналов, демонстрируя подкаченное тело. Кажется, что звезда фильма "Однажды в Голливуже" Брэд Питт совсем не подвластен возрасту.

Самые сексуальные фото Брэда Питта Фото: Getty Images Самые сексуальные фото Брэда Питта Фото: Getty Images Самые сексуальные фото Брэда Питта Фото: Instagram.com Самые сексуальные фото Брэда Питта Фото: Getty Images Самые сексуальные фото Брэда Питта Фото: instagram.com/gq 1/5

Также предлагаем в нашем материале подборку самых лучших ролей Брэда Питта. Напомним, ранее Брэд Питт признался, что у него появились новые увлечения, поэтому теперь он реже будет участвовать в телевизионных проектах. Также актер отметил, что ему больше нравится появляться по ту сторону экрана, поэтому продюсирование постепенно вытесняет его актерскую карьеру.

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