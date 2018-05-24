Брижит Макрон показала стильный повседневный образ

Первая леди Франции появилась на мероприятии в Елисейском дворце

Бриджит Макрон. Фото: Getty

Первая леди Франции Брижит Макрон известна своим отменным вкусом в одежде. Довольно часто супругу президента Франции можно заметить в стильных образах на различных мероприятиях. На этот раз 65-летняя Макрон принимала в Елисейском дворце 58-летнюю активистку Латифу ибн Зиатен, мать французского солдата, убитого алжирским террористом в Тулузе 11 марта 2012 года.

Брижит Макрон Фото: Getty

Для мероприятия Брижит выбрала образ в синих тонах: джинсы-скинни, темно-синие блейзер и топ, а также синие лодочки на шпильке в тон наряду.

Брижит Макрон Фото: Getty

Брижит Макрон Фото: Getty

Ранее Брижит Макрон рассказала о трудной жизни Мелании Трамп. Первая леди Франции с сожалением отозвалась об образе жизни Мелании.

Мы также сравнивали образы Мелании Трамп и Брижит Макрон на торжественном ужине. Первая леди США появилась в сверкающем серебристом платье в пол от Chanel. Брижит Макрон предпочла изысканный образ от своего любимого французского бренда. Первая леди Франции надела белый наряд от Louis Vuitton с золотой отделкой.

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