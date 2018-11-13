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Британцы назвали своего любимчика королевской семьи

Королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:00
Принц Гарри. Фото: Getty
Принц Гарри. Фото: Getty

Британский сайт YouGov провел опрос среди местных жителей, которые выбрали своего любимчика королевской семьи. К всеобщему удивлению, рейтинг фаворитов королевского семейства покинула Елизавета II, уступив таким образом первое место своему младшему внуку.

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Королева Елизавета II
Фото: Instagram/theroyalfamily

Так, самым популярным монархом Великобритании стал принц Гарри, обогнав и принца Чарльза, и Кейт Миддлтон и прочих родственников. 77 процентов респондентов ответили, что любят герцога Сассекского больше других представителей монаршей семьи. Англичане обосновали свой выбор тем, что принц Гарри является симпатичным, веселым и искренним.

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Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram/theroyalfamily

Напомним, что второе место в рейтинге заняла королева Елизавета II, третье – принц Уильям, а четвертое – Кейт Миддлтон. На пятом месте оказался принц Филипп, а Меган Маркл заняла шестую ступень рейтинга.

Последние места достались принцу Эндрю и его дочерям – принцессам Евгении и Беатрис.

Напомним, хакеры слили в сеть новое фото королевской семьи.

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Источник: "Сегодня"
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