Британцы назвали своего любимчика королевской семьи

Королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи

Принц Гарри. Фото: Getty

Британский сайт YouGov провел опрос среди местных жителей, которые выбрали своего любимчика королевской семьи. К всеобщему удивлению, рейтинг фаворитов королевского семейства покинула Елизавета II, уступив таким образом первое место своему младшему внуку.

Королева Елизавета II Фото: Instagram/theroyalfamily

Так, самым популярным монархом Великобритании стал принц Гарри, обогнав и принца Чарльза, и Кейт Миддлтон и прочих родственников. 77 процентов респондентов ответили, что любят герцога Сассекского больше других представителей монаршей семьи. Англичане обосновали свой выбор тем, что принц Гарри является симпатичным, веселым и искренним.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram/theroyalfamily

Напомним, что второе место в рейтинге заняла королева Елизавета II, третье – принц Уильям, а четвертое – Кейт Миддлтон. На пятом месте оказался принц Филипп, а Меган Маркл заняла шестую ступень рейтинга.

Последние места достались принцу Эндрю и его дочерям – принцессам Евгении и Беатрис.

Напомним, хакеры слили в сеть новое фото королевской семьи.