Британцы назвали своего любимчика королевской семьи
Королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи
Британский сайт YouGov провел опрос среди местных жителей, которые выбрали своего любимчика королевской семьи. К всеобщему удивлению, рейтинг фаворитов королевского семейства покинула Елизавета II, уступив таким образом первое место своему младшему внуку.
Так, самым популярным монархом Великобритании стал принц Гарри, обогнав и принца Чарльза, и Кейт Миддлтон и прочих родственников. 77 процентов респондентов ответили, что любят герцога Сассекского больше других представителей монаршей семьи. Англичане обосновали свой выбор тем, что принц Гарри является симпатичным, веселым и искренним.
Напомним, что второе место в рейтинге заняла королева Елизавета II, третье – принц Уильям, а четвертое – Кейт Миддлтон. На пятом месте оказался принц Филипп, а Меган Маркл заняла шестую ступень рейтинга.
Последние места достались принцу Эндрю и его дочерям – принцессам Евгении и Беатрис.
Напомним, хакеры слили в сеть новое фото королевской семьи.