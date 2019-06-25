Британцы разгневаны растратами принца Гарри и Меган Маркл: причина
Герцоги Сассекские потратили баснословную сумму на ремонт из государственного бюджета
Поклонники королевской семьи – герцогов Сассекских разгневаны из-за того, что большие средства были взяты из государственного бюджета на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус. Стоит отметить, что капризной герцогине Меган Маркл не понравился ремонт в новой резиденции.
Сумма, в которую принц Гарри и Меган Маркл пообещали уложиться, достигала 1,5 миллиона долларов, однако позже стало известно, что им понадобится вдвое больше денег – около 3 миллионов. Британцев возмутило то, что такая большая сумма средств будет взята из государственного бюджета, ведь все средства – это уплаченные британцами налоги. По информации издания Town and Country, британцы в ярости из-за того, что герцоги Сассекские все же взяли деньги на ремонт своего дома из суверенного гранта Елизаветы II, а собственные сбережения потратили только на мебель.
"Если член королевской семьи говорит, что хочет кухню получше, чем ту, которую может себе позволить приобрести на выделенные государством деньги, то он сам покрывает расходы", – отметили инсайдеры.
Впрочем, многие заступились за принца Гарри и его супругу. Они уверены, что такая сумма на ремонт была просто необходима для принца Гарри с Меган и их маленького сына, ведь Фрогмор-хаус – старое здание.
Напомним, ранее появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует обратно переехать из Великобритании в США с принцем Гарри и их новорожденным сыном Арчи Харрисоном.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram