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Британцы разгневаны растратами принца Гарри и Меган Маркл: причина

Герцоги Сассекские потратили баснословную сумму на ремонт из государственного бюджета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30

Поклонники королевской семьи – герцогов Сассекских разгневаны из-за того, что большие средства были взяты из государственного бюджета на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус. Стоит отметить, что капризной герцогине Меган Маркл не понравился ремонт в новой резиденции. 

Сумма, в которую принц Гарри и Меган Маркл пообещали уложиться, достигала 1,5 миллиона долларов, однако позже стало известно, что им понадобится вдвое больше денег – около 3 миллионов. Британцев возмутило то, что такая ​​большая сумма средств будет взята из государственного бюджета, ведь все средства – это уплаченные британцами налоги. По информации издания Town and Country, британцы в ярости из-за того, что герцоги Сассекские все же взяли деньги на ремонт своего дома из суверенного гранта Елизаветы II, а собственные сбережения потратили только на мебель.

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"Если член королевской семьи говорит, что хочет кухню получше, чем ту, которую может себе позволить приобрести на выделенные государством деньги, то он сам покрывает расходы", – отметили инсайдеры.

Впрочем, многие заступились за принца Гарри и его супругу. Они уверены, что такая сумма на ремонт была просто необходима для принца Гарри с Меган и их маленького сына, ведь Фрогмор-хаус – старое здание.

Напомним, ранее появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует обратно переехать из Великобритании в США с принцем Гарри и их новорожденным сыном Арчи Харрисоном.

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Источник: Сегодня
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