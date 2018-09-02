Британская поп-дива Софи Эллис-Бекстор показала фото из Киева

Звезда гуляла по городу перед отлетом домой

Софи Эллис-Бекстор побывала в Киеве Фото: instagram.com/sophieellisbextor

Певица Софи Эллис-Бекстор, которая недавно призналась в горячей любви к борщу, побывала в Киеве. Исполнительница опубликовала снимки из украинской столицы в своем Instagram.

Софи Эллис-Бекстор посетила Киев Фото: instagram.com/sophieellisbextor

"Здесь в Киеве жарко и солнечно. Собираюсь совершить свой 18-й и финальный перелет на этих летних каникулах. Нам удалось провести три семейных отпуска (повезло нам!), множество фестивалей и шоу... Мы были во всей Европе, и все прошло довольно гладко, поэтому спасибо вам за прекрасное лето-18. Завтра – последний день перед школой, но шестеро из нас будут дома и лениться. Упс! Люблю вас всех", – написала Софи 2 сентября.

Певица сфотографировала Арку дружбы народов Фото: instagram.com/sophieellisbextor

Певица показала фото Арки дружбы народов, расположенной в Крещатом парке на правом берегу Днепра. Судя по другим снимкам, поп-дива также гуляла по улице Петра Сагайдачного, которая находится на Подоле.

Софи заинтересовалась мужским клубом Фото: instagram.com/sophieellisbextor

Напомним, несколько лет назад Софи Эллис-Бекстор не узнали в Киеве. Тогда она приезжала на грандиозную вечеринку по случаю презентации персональной выставки британского художника Ольги Ломака в столичной галерее М17.

Эллис-Бекстор заинтриговал трафарет на стене Фото: instagram.com/sophieellisbextor

Позже певица примерила традиционную украинскую вышиванку в клипе Come With Us. А подопечные Могилевской сделали Бекстор магический подарок.