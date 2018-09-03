Британский певец Элтон Джон зачитал рэп

Никто даже и не догадывался о таком таланте артиста

Элтон Джон. Фото: Instagram/ eltonjohn

Легендарный исполнитель Элтон Джон, который недавно посетил Киев, снялся в рекламе батончиков Snickers в очень необычном для себя образе.

Певец традиционно предстал в блестящем наряде и огромных цветных очках, однако как только он "запел", никто не узнал бы поп-звезду. Британский певец принял участие в рэп-батле с известной песней Don't Go Breaking My Heart, которую Элтон Джон исполнил с Кики Ди.

Но рэперская тусовка не оценила исполнение артиста. Дело в том, что Элтон зачитал рэп, но получилось это у него не очень хорошо. Именно поэтому через секунду во рту у знаменитости и оказался батончик "Сникерс".

Напомним, исполнитель и композитор Элтон Джон объявил об уходе из активной концертной жизни. Но перед этим он поедет в огромный трехгодичный тур. Прощальный тур начнется в сентябре 2018 года и закончится в 2021 году. Во время тура сэр Элтон Джон собирается дать 300 концертов. Музыкант объяснил свой уход желанием проводить больше времени с детьми и мужем.