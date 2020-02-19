British Awards 2020: MONATIK стал единственным украинским артистом, которого пригласили на церемонию награждения

Артист прошелся по красной дорожке вместе с супругой

Певец MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

В Лондоне состоялась церемония награждения премией British Awards 2020 и среди приглашенных гостей был и украинский артист MONATIK, который недавно показал своего сына.

Смотрите, как MONATIK отдыхал в семьей в Турции:

Певец стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году. Кроме MONATIK, на красной дорожке можно было увидеть мировых топовых артистов – Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группа Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония British Awards 2020, по традиции, прошла на стадионе О2, в Лондоне.

Певец MONATIK с супругой Фото: instagram.com/monatik_official

Для мероприятия 33-летний певец выбрал пиджак от популярного бренда Stella McCartney, укороченные брюки и блейзер. Монохромный черный образ артист дополнил оригинальной шляпой Alexander Wang и ботинками Balenciaga.

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"Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с сороковых Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути", – поделился впечатлениями MONATIK в своем микроблоге.

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Не забыл в этот вечер MONATIK и о человеке, который поддерживает его на протяжении всей вокальной карьеры – жене Ирине Демичевой. Именно с ней артист красовался на красной дорожке British Awards 2020.

Напомним, ранее профессиональная музыкальная премия YUNA назвала победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет". Знаменитый трек "Кружит" самого влиятельного артиста современности MONATIK признан знаковой песней за последние два десятилетия.

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