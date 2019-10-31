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Бритни Спирс открывает музей по мотивам своих клипов: фото

Певица открывает pop-up площадку в Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: instagram.com/britneyspears

После скандала в семье американской певицы на почве избиения ее сына Бритни Спирс решила сделать что-то полезное и открывает свой собственный pop-up музей под названием The Zone.

Отец Бритни Спирс лишил ее опекунства над детьми. Все подробности в видео:

На своем официальном сайте Бритни Спирс анонсировала открытие pop-up музея в Лос-Анджелесе, где каждый из десяти залов будет представлять собой декорации ее знаменитых музыкальных клипов. На то, чтобы осмотреть выставку полностью, у гостя уйдет от 60 до 90 минут.

Помимо выставочных пространств, в The Zone будет открыт магазин, где поклонники смогут купить сувениры от знаменитости.

Проект нового музея Бритни Спирс The Zone
Фото: community.breatheheavy.com
Проект нового музея Бритни Спирс The Zone
Фото: community.breatheheavy.com
Проект нового музея Бритни Спирс The Zone
Фото: community.breatheheavy.com
Проект нового музея Бритни Спирс The Zone
Фото: community.breatheheavy.com
Проект нового музея Бритни Спирс The Zone
Фото: community.breatheheavy.com
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"Разработанное признанными дизайнерами, The Zone – первое в своем роде интерактивное торговое пространство, которое будет воздействовать на все ваши чувства", – прокомментировала Бритни свой новый проект.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram несколько селфи с 25-летним бофрендом, на которых выглядит счастливой и влюбленной. Однако ее психическое здоровье ставят под сомнение. Недавно Бритни была замечена в Лос-Анджелесе возле здания суда, где проходило слушание об опеке над ее жизнью. Но внимание привлекло то, что звезда прогуливалась босиком.

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