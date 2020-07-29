Бритни Спирс озадачила Сеть странными рисунками на теле: фото

Певица вновь вызвала волну переживаний за ее судьбу

Вот уже более месяца американская поп-звезда Бритни Спирс заставляет волноваться своих подписчиков, публикуя необычные фото и видео в соцсетях. В них фанаты Спирс находят "скрытые послания" и "просьбы о помощи". Поклонники детально разбирают жесты и мимику певицы на видео, а также комментируют ее внешний вид.

Но в подписи к новому фото Бритни, похоже, иронизировала над чрезмерным вниманием со стороны поклонников.

"Я увлеклась хной. На втором фото я выгляжу немного в богемном стиле. Не уверена, что означает положение моих рук на бедрах. Думаю, я требую внимания", – написала Бритни и добавила смеющиеся смайлики.

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears

В комментариях поклонники Спирс все так же продолжили опасаться за жизнь артистки и начали интересоваться, какие послания скрыты в этих рисунках. Все дело в том, что фанаты певицы думают, что Бритни насильно удерживают дома, а также контролируют каждый ее шаг ее родители и менеджеры. Поводом для этого стал тот факт, что недавно мать Бритни решила получить контроль над всеми финансами артистки и стать ее опекуном.

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, долгое время артистка находилась под опекой своего отца Джейми Спирса, который позже передал эти обязанности менеджеру Джоди Монтгомери. Бритни находится под опекой вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

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Ранее сестра Бритни Спирс неожиданно высказалась о психическом здоровье певицы.

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