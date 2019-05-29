Бритни Спирс показала, как готовится к лету на тренировках

У певицы сейчас сложный период жизни, но она не унывает

Американская певица Бритни Спирс, отец которой хочет продлить опеку над ней, постепенно возвращается к нормальной жизни после лечения в психиатрической клинике и продолжает любимые спортивные тренировки.

21 Май 2019 в 2:01 PDT INSTAGRAM (@britneyspears)

Бритни Спирс поделилась в своем Instagram интересным роликом. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками. Певица продемонстрировала еще лучший результат тренировок на видеокамеру.

"Готовимся к лету", – подписала видео Бритни Спирс.

16 Май 2019 в 12:30 PDT INSTAGRAM (@britneyspears)

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram несколько селфи с 25-летним бофрендом, на котором выглядит счастливой и влюбленной. Однако, ее психическое здоровье ставят под сомнение. Недавно Бритни была замечена в Лос-Анджелесе возле здания суда, где проходило слушание об опеке над ее жизнью. Но внимание привлекло то, что звезда прогуливалась босиком.Заседание суда, в ходе которого обсуждалось состояние психического здоровья певицы, проходило в закрытом режиме. Бритни ходатайствовала об уменьшении контроля за ней, обратившись к суду с просьбой дать ей больше свободы и возможность самостоятельно принимать решения относительно своей жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram