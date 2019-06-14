Бритни Спирс показала, как отдыхает с молодым бойфрендом: фото

Певица показала подтянутую фигуру на снимках

Певица Бритни Спирс, которая показала, как готовится к лету на тренировках, вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари поехали отдохнуть в Майами, чтобы насладиться солнцем, морским побережьем и любовью. Новые снимки 37-летняя Бритни Спирс опубликовала на своей странице в Instagram.

Бритни Спирс с бойфрендом Фото: instagram.com/britneyspears

На фото певица позирует в ярком купальнике, который состоит из желтого бюстгальтера на одно плечо и черных бикини. Ее 25-летний бойфренд на фото появился лишь в красных плавках.

Бритни Спирс с бойфрендом Фото: instagram.com/britneyspears

Звезда в очередной раз продемонстрировала спортивную и соблазнительную фигуру, показав "хейтерам" и поклонникам, что чувствует себя намного лучше, чем последние месяцы. "Майами с моим любимым", – лаконично прокомментировала Бритни свои снимки.

Напомним, издание DailyMail опубликовало фото Бритни Спирс, сделанные во время ее отдыха на пляже с возлюбленным Сэмом Асгари. После этого в сети на певицу обрушился шквал критики, якобы Бритни Спирс показывает лишь отфотошопленные снимки, ведь на них она выглядит гораздо стройнее. По словам артистки, папарацци испортили ее фигуру на фото.

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