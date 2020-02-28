Бритни Спирс показала, как сломала ногу: видео

Певица получила травму во время занятия танцами

Голливудская звезда Бритни Спирс сломала плюсневую кость на стопе во время занятий танцами. Об этом рассказал ее 26-летний возлюбленный Сэм Асгари. Несколько дней спустя певица решила показать поклонникам видео, как котором запечатлен не самый удачный момент.

Так, на своей странице в Instagram Бритни Спирс показала, как во время занятия танцами сломала ногу. На ролике видно, как звезда оступается и получает травму ноги. Также можно услышать хруст кости, который сопровождал перелом.

INSTAGRAM

"Я не танцевала несколько месяцев, так что в этот день была невероятно активна. И да, я танцую босиком... Не смейтесь, но так я увереннее чувствую себя на скользком полу. Здесь вы можете услышать, как я ломаю ногу. Извините, что так громко!", – написала Бритни под опубликованным роликом.

Отметим, впервые Бритни Спирс вышла в свет со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари в июле. Пара появилась на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Публика отметила, что артистка выглядела счастливой. Нежные поцелуи и трепетные прикасания – влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами.

Ранее мы также писали, что Бритни Спирс открывает музей по мотивам своих клипов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться