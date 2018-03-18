Бритни Спирс показала откровенное фото со времен своей молодости

Сегодня, 11:32

Черно-белый снимок был сделан на пике славы Бритни Спирс

 

На пике славы Бритни было чем похвастаться. Фото: theo2.co.uk
На пике славы Бритни было чем похвастаться. Фото: theo2.co.uk

Бритни Спирс показала в Инстаграме архивное фото, на котором она запечатлена в бюстгальтере и неприлично коротких шортах.

За несколько часов 500 тысяч фолловеров американской поп-певицы оценили ее старое фото при помощи лайков, а в комментариях буквально искупали в комплиментах.


Фото: Instagram

Стоит отметить, что за годы с момента этого кадра Бритни Спирс сильно изменилась и через многое прошла, но зато, благодаря роману с бодибилдером, она практически вернула своему телу былые формы.

Напомним, ранее Бритни Спирс порадовала поклонников фото в нижнем белье.

36-летняя американская поп-певица Бритни Спирс разместила свое фото в Instagram, на котором она позирует в соблазнительном нижнем белье красного цвета. Поклонники восхитились внешним видом певицы: "Невероятная", "Как ангел", "Очень горяча в этом нижнем белье". Однако, некоторые подписчики звезды в Instagram отметили, что на фото слишком много ретуши: "Никогда не видел настолько отретушированное фото", – написал один из подписчиков Бритни в комментариях.

Также сообщалось, что бывший муж Бритни Спирс просит увеличить сумму выплачиваемых ему алиментов.

Историю всей жизни Бритни, вы можете посмотреть на коротком видео ниже:
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