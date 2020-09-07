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Бритни Спирс пыталась связаться с поклонниками: певице помешал бойфренд

Сегодня, 09:23

Артистка пыталась выйти в прямой эфир через аккаунт Сэма Асгари

Знаменитая певица Бритни Спирс заставила своих поклонников волноваться еще больше. Артистка пыталась выйти на связь с фанатами, однако ей помешал ее бойфренд Сэм Асгари, сообщает Telegram-канал "Только никому".

Как сообщается, Бритни вышла в прямой эфир через аккаунт Сэма в Instagram.

"Бритни Спирс вышла в прямой эфир через аккаунт своего парня – Сэма Асгари. Ровно на четыре секунды! После чего бойфренд выхватил телефон из рук певицы и завершил связь. Фанаты еле успели сделать этот скрин. Теперь у сторонников акции #FreeBritney новая версия: Сэма нанял отец Спирс, чтобы ее контролировать", – передает канал.

Скриншот: Telegram-канал "Только никому"

Кроме этого, поклонники Бритни уверены, что ее профили в соцсетях ведут другие люди, а певица лишь утверждает фото и пишет тексты постов, которые потом правятся ее менеджерами. Тем временем Спирс продолжает судиться с отцом-опекуном, а семья артистки пока открыто не комментирует все происходящее.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари
Бритни Спирс с Сэмом Асгари
Фото: AFP

Напомним, что ранее в Сети начался флешмоб в поддержку Бритни Спирс. Ее фанаты уверены, что семья Бритни, которая уже много лет контролирует жизнь и финансы артистки, насильно удерживает ее под контролем.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

Ранее Бритни Спирс впервые в жизни показала свое лицо без тонны косметики. Напомним, певица Шер поддержала Бритни Спирс и раскритиковала ее семью.

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