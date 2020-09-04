Бритни Спирс впервые в жизни показала свое лицо без тонны косметики: видео

Певица опубликовала очередное видео для своих поклонников

Известная певица Бритни Спирс, публикации в Сети которой уже давно настораживают ее поклонников, опубликовала новое видео и озадачила подписчиков.

В ролике, который артистка разместила на своей странице в Instagram, Бритни, по ее словам, впервые в жизни позирует "без тонны макияжа". Более того, Спирс призналась, что ее пугает собственный вид.

"Впервые в жизни я без большого количества макияжа! На этом видео можно рассмотреть мое лицо поближе, что меня очень пугает. Вы можете увидеть мои веснушки! Расти в Голливуде – это тяжело. Все дело во внешности. Пресса может быть довольно жестокой: "Почему она выглядит такой старой?", "Почему она выглядит такой молодой?", "Почему она такая большая?", "Почему она такая худая?". Как говорит Селена Гомес: "Мир может быть неприятным местом – убей их своей добротой". Пусть Бог вас всех благословит, и вся эта любовь, которую вы посылаете мне, вам вернется!" – написала Бритни в публикации.

INSTAGRAM

В комментариях в очередной раз начались споры среди подписчиков Бритни: поклонники артистки снова начали искать скрытый смысл в видео и ее словах.

Напомним, что ранее в Сети начался флешмоб в поддержку Бритни Спирс. Ее фанаты уверены, что семья Бритни, которая уже много лет контролирует жизнь и финансы артистки, насильно удерживает ее под контролем.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

Напомним, певица Шер поддержала Бритни Спирс и раскритиковала ее семью.

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