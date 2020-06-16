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"Бросаю себе вызов": alyona alyona рассекретила свой вес и решила похудеть

Сегодня, 14:11

Украинская певица встала на весы

Известная рэп-исполнительница alyona alyona, которая попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира, впервые рассекретила свой вес. В 29 лет знаменитость бросила себе вызов и планирует за год похудеть на 29 килограммов. Отметим, что alyona alyona откровенно говорит о своей фигуре и демонстрирует откровенные снимки в купальниках.

Рэп-исполнительница alyona alyona
Рэп-исполнительница alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Но после своего дня рождения, который она отметила 14 июня, alyona alyona решила бросить себе вызов. В Instastories артистка записала видео, на котором встала на весы. Оказалось, что исполнительница весит 127,4 килограммов. Она пояснила подписчикам – вес ее совсем не смущает, просто в условиях карантина без концертов ее жизнь стала однообразной и ей захотелось новых вызовов.

Также украинская артистка пообещала в своем блоге делиться успехами похудения, диетами и упражнениям.

alyona alyona выставила фотографию в купальнике:

"Хочу бросить себе вызов. Мне исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попробовать похудеть за год на 29 килограммов, чтобы на следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня. Хочется какой-то авантюры. Концерты исчезли, все исчезло. Совсем худой я не собираюсь становиться. Буду показывать вам, что я для этого делаю. ", – заявила рэп-исполнительница.

Ранее alyona alyona попала в список Forbes – престижный рейтинг 30 Under 30 о знаменитостях, которые сделали прорыв в карьере.

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