Бруклин Бекхэм отложил свадьбу с Николой Пельтц – СМИ

Пара решила, что жениться во время пандемии коронавируса слишком рисковано

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин и его невеста – актриса Никола Пельц отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса. Влюбленные хотели пожениться осенью 2021 года, но вскоре решили перенести дату.

21-летний Бруклин поведет под венец 25-летнюю Николу в 2022 году, чтобы обезопасить себя и гостей от COVID-19. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на инсайдера.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

По словам источника, пара планирует обменяться клятвами в поместье Бекхэмов в Котсуолдс и в родном штате Николы – Флориде, США, чтобы все близкие смогли поздравить пару.

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм взялась за пошив платья для своей будущей невестки, а Дэвид Бекхэм и братья Бруклина Ромео и Крус будут вести свадьбу. Главной подружкой невесты станет девятилетняя сестра жениха – Харпер.

О помолвке Бруклина и Николы стало известно этим летом. Влюбленные встречаются менее года. В 2018 году Пельтц рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром, а у сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.

Кто еще из знаменитостей перенес свадьбу из-за COVID-19, смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как прошла свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться