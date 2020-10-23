Бруклин Бекхэм отложил свадьбу с Николой Пельтц – СМИ
Пара решила, что жениться во время пандемии коронавируса слишком рисковано
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин и его невеста – актриса Никола Пельц отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса. Влюбленные хотели пожениться осенью 2021 года, но вскоре решили перенести дату.
21-летний Бруклин поведет под венец 25-летнюю Николу в 2022 году, чтобы обезопасить себя и гостей от COVID-19. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на инсайдера.
По словам источника, пара планирует обменяться клятвами в поместье Бекхэмов в Котсуолдс и в родном штате Николы – Флориде, США, чтобы все близкие смогли поздравить пару.
Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм взялась за пошив платья для своей будущей невестки, а Дэвид Бекхэм и братья Бруклина Ромео и Крус будут вести свадьбу. Главной подружкой невесты станет девятилетняя сестра жениха – Харпер.
О помолвке Бруклина и Николы стало известно этим летом. Влюбленные встречаются менее года. В 2018 году Пельтц рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром, а у сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.
Кто еще из знаменитостей перенес свадьбу из-за COVID-19, смотрите в сюжете:
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