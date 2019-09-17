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Брутальный и сексуальный: Брэд Питт украсил обложку известного глянца

Актер рассказал о своем отношении к религии и к своему возрасту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq

Голливудский актер Брэд Питт, который презентовал новый фильм на Венецианском кинофестивале, появился на обложке модного американского журнала GQ, а также принял участие в стильной фотосессии. 55-летний актер предстал в образе 90-х годов.

Также смотрите видео о том, что  Брэд Питт был членом клуба "Анонимных алкоголиков":

На фото Брэд Питт позировал с зачесанными мокрыми волосами в модных нарядах со стильным аксессуаром в виде солнцезащитных очков. Кроме того, что звезда дал интервью журналу.

Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
Брэд Питт
Фото: instagram.com/gq
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"Я с оптимизмом смотрю на возможность связи. Я прошел через все, цепляясь за религию. Я вырос в христианской семье. А потом, когда я остался один, я забыл о религии и назвал себя агностиком. Пробовал несколько духовных вещей, но не чувствовал себя хорошо. Потом некоторое время я называл себя атеистом, просто как бы бунтовал. Но на самом деле я не был им. Позже я обнаружил, что снова возвращаюсь к простой вере. Я ненавижу использовать слово "духовность", я просто верю в то, что мы все связаны", – отметил актер.

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Кроме этого, 55-летний Питт рассказал, как реагирует на свой возраст: "Я стал лучше осознавать время, стало больше опыта, хорошего и плохого. Чем старше ты становишься, тем больше собственные взлети и падения не кажутся победой или потерей. Для меня намного важнее стало время, как именно ты его проводишь и с кем".

Напомним, ранее Брэд Питт признался, что у него появились новые увлечения, поэтому теперь он реже будет участвовать в телевизионных проектах.

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