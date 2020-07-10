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Брюнетка, блондинка и рыжая: ALyosha удивила быстрой сменой образов

Сегодня, 18:25

Певица сменила имидж для съемок нового лирик-видео

Неделю назад популярная певица Alyosha, которая показала фото на последних сроках беременности, заинтриговала своих подписчиков радикальной сменой образа, представ брюнеткой. Как выяснилось, на эксперимент со внешностью артистка пошла ради создания лирик-видео на песню "Не вона".

По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова.

"Выходить к лету с релизом не планировалось: работа над треком велась около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков", – поделилась певица.

Трек "Не вона" дополняет лирик-видео, в котором артистка сменила четыре образа, представ рыжей, брюнеткой, блондинкой и в необычном для себя малиновым цветом волос.

Alyosha
Фото: пресс-служба
Alyosha
Фото: пресс-служба
Alyosha
Фото: пресс-служба
Alyosha
Фото: пресс-служба
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"Это, хоть и не моя история, но навеяна она моими наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется лишь в выдуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каков он есть на самом деле. По традиции, спустя какое-то время, такие отношения становятся очень "веселыми" или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным", – прокомментировала Alyosha.

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Напомним, Alyosha спровоцировала слухи о беременности двойней.

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Alyosha
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