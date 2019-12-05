Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе
В ретрообразе телеведущая спела песню Анжелики Варум
Популярную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая показала родинку на интимной месте, поклонники привыкли видеть со светлыми волосами, однако всем известно, что шоувумен также любит удивлять публику. В этот раз Леся Никитюк шокировала подписчиков новым образом.
Смотрите также видео: Леся Никитюк призналась, что устала от работы
Так, на своей странице в Instagram Леся Никитюк опубликовала фото, на котором позирует в ретрообразе. Судя по всему, телеведущая принимала участие в очередной съемке, и совершенно очевидно, что на Лесе Никитюк парик. На видео звезда исполняет популярную песню Анжелики Варум – "Зимняя вишня".
В комментариях поклонники отметили, что в таком образе Леся Никитюк похожа на Эдиту Пьеху.
Напомним, недавно Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк. Телеведущая заявила, что ей пришлось вызывать скорую и призвала подписчиков отписаться от ее обидчика. Однако когда Александр Педан приехал извиняться перед коллегой, случилось непредсказуемое.
Ранее мы также писали, что Леся Никитюк перекрасила волосы в экстремальный цвет и поцеловалась с девушкой.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.