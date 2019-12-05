Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе

В ретрообразе телеведущая спела песню Анжелики Варум

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая показала родинку на интимной месте, поклонники привыкли видеть со светлыми волосами, однако всем известно, что шоувумен также любит удивлять публику. В этот раз Леся Никитюк шокировала подписчиков новым образом.

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Так, на своей странице в Instagram Леся Никитюк опубликовала фото, на котором позирует в ретрообразе. Судя по всему, телеведущая принимала участие в очередной съемке, и совершенно очевидно, что на Лесе Никитюк парик. На видео звезда исполняет популярную песню Анжелики Варум – "Зимняя вишня".

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В комментариях поклонники отметили, что в таком образе Леся Никитюк похожа на Эдиту Пьеху.

Напомним, недавно Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк. Телеведущая заявила, что ей пришлось вызывать скорую и призвала подписчиков отписаться от ее обидчика. Однако когда Александр Педан приехал извиняться перед коллегой, случилось непредсказуемое.

Ранее мы также писали, что Леся Никитюк перекрасила волосы в экстремальный цвет и поцеловалась с девушкой.

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