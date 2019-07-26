"Будет что показать детям": Алина Гросу сняла мужа в трогательном клипе
Украинская певица растрогала фанатов кадрами со свадьбы
Певица Алина Гросу, которая показала редкие свадебные кадры, презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру.
На официальном YouTube-канала опубликован клип, в котором Алина Гросу собрала для своих фанатов трогательные кадры со своей итальянской свадьбы.
"Мы с Сашей прилетели в Италию раньше всех, чтобы отснять достаточно материала для нашего совместного клипа. Было очень сложно бегать под горячим итальянским солнцем в пышном наряде. И это первый мой клип, в котором снялся мой любимый", – поделилась подробностями Алина.
Также в клипе присутствуют кадры с прогулки влюбленных в Венеции. А сама артистка призналась, что эта работа для нее является особенной.
"Клип получился настолько трогательным и личным, что я каждый раз плачу во время его просмотра. Будет что показать нашим детям", – говорит певица.
Ранее супруг певицы Александр рассказал, что им с Алиной есть где жить. Оказывается, звезда переехала к возлюбленному сразу после росписи, которая состоялась в Москве. В свой день рождения, 8 июня, Алина Гросу поделилась в своем Instagram новостью о том, что она стала замужней женщиной.
Напомним, что накануне муж Алины Гросу поделился неожиданной историей их знакомства.
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