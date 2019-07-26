"Будет что показать детям": Алина Гросу сняла мужа в трогательном клипе

Украинская певица растрогала фанатов кадрами со свадьбы

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу, которая показала редкие свадебные кадры, презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру.

На официальном YouTube-канала опубликован клип, в котором Алина Гросу собрала для своих фанатов трогательные кадры со своей итальянской свадьбы.

"Мы с Сашей прилетели в Италию раньше всех, чтобы отснять достаточно материала для нашего совместного клипа. Было очень сложно бегать под горячим итальянским солнцем в пышном наряде. И это первый мой клип, в котором снялся мой любимый", – поделилась подробностями Алина.

Также в клипе присутствуют кадры с прогулки влюбленных в Венеции. А сама артистка призналась, что эта работа для нее является особенной.

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"Клип получился настолько трогательным и личным, что я каждый раз плачу во время его просмотра. Будет что показать нашим детям", – говорит певица.

Ранее супруг певицы Александр рассказал, что им с Алиной есть где жить. Оказывается, звезда переехала к возлюбленному сразу после росписи, которая состоялась в Москве. В свой день рождения, 8 июня, Алина Гросу поделилась в своем Instagram новостью о том, что она стала замужней женщиной.

Напомним, что накануне муж Алины Гросу поделился неожиданной историей их знакомства.

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