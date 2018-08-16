"Будет пушка, вышка, персик, фишка": группа "Время и Стекло" записывает новый альбом

Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новой песней группы

Время и Стекло. Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сообщила, что команда записывает новый альбом.

"Сейчас идёт активная запись альбома "Время и Стекло". Будет пушка вышка персик фишка. P.s это НЕ текст песни)", – написала Надя на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева ("Время и Стекло") Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Кроме того, артистка анонсировала новую песню коллектива "ВИСЛОВО". В своем сторис она разместила фото со студии и заинтриговала названием нового трека, а также указала автора песни – неизменного создателя хитов Потапа, который является продюсером группы.

Надя Дорофеева ("Время и Стекло") Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, Настя Каменских анонсировала выход новой песни. Ее новый трек под названием LOMALA выйдет уже 17 августа.

Ранее мы сообщали, "Время и Стекло" представили новый провокационный клип на песню "Е, бой", в котором Надя Дорофеева предстала в образе русалки с длинными голубыми волосами и в других соблазнительных образах, а Позитив (Алексей Завгородний) перевоплотился в байкера.