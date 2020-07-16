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Будто 20-летняя: Алла Пугачева "взорвала" Сеть первым видео в TikTok

Сегодня, 12:08

Видео с певицей впервые появилось в популярной соцсети

Знаменитая российская певица Алла Пугачева довольно редко делится со своими поклонниками фото и видео в Сети. Чаще за нее это делает ее супруг Максим Галкин. Недавно он опубликовал видеоролик, на котором веселится с их с Аллой детьми в бассейне.

Теперь поклонники Примадонны ликуют: в популярной социальной сети TikTok появилось первое видео с Аллой Пугачевой, которое уже успело получить бешеную популярность. Ролик с артисткой в своем TikTok-профиле опубликовал российский дизайнер Игорь Гуляев. На видео он тайно снимает Аллу на свой телефон в отражении в зеркале, а Примадонна, похоже, недовольна происходящим. Дизайнер, к слову, продублировал видео и в Instagram.

INSTAGRAM
Скриншот: TikTok

"Попытался снять и тут же получил!" – иронично подписал видео дизайнер, тем самым подчеркнув, что артистка не любит, когда ее снимают на видео без разрешения.

Поклонники артистки тут же принялись комментировать видео: "Она тут будто вообще 20-летняя", "Девочка-девочка", "Ох и не любит она, когда без разрешения", "Время над нею не властно – это факт", "Божественная Аллочка".

Алла Пугачева поразила поклонников блестящим видом – смотреть видео:

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева и Максим Галкин устроили пикник во дворе своего особняка.

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Алла Пугачева TikTok
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