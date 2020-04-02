"Нелегко принять": будущая тёща Виктора Павлика высказалась о выборе дочери

Лариса призналась, что ее смущала огромная разница в возрасте

Мать Екатерины Репяховой – невесты украинского певца Виктора Павлика – впервые прокомментировала свое отношение к выбору дочери. Отметим, что у артиста и его будущей супруги разница в возрасте 29 лет. Но влюбленных это совсем не смущает! По их словам, они чувствуют себя счастливыми, а это самое главное. Отметим, что свадьба украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты.

На днях на странице в Instagram Екатерина поделилась с поклонниками мыслями касательно разницы в возрасте и призналась, что ее мама всегда поддерживает девушку.

"Не могу передать, как мне приятно, когда пишут девушки, у которых также большая разница в возрасте с их половинками и что они счастливы. Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести помягче. Бог меня наградил самой лучшей мамой в мире", – написала невеста 54-летнего артиста.

Екатерина Репяхова с мамой Фото: Instagram

В комментариях мать Екатерины – Лариса Репяхова – призналась, что ей было тяжело принять выбор дочери: "Скажу честно, мне не так уж легко было принять твой выбор, но любовь к тебе и твое счастье перевесило все сомнения. Лучшая дочь в мире".

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции:

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться