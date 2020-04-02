Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Нелегко принять": будущая тёща Виктора Павлика высказалась о выборе дочери

Лариса призналась, что ее смущала огромная разница в возрасте

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Мать Екатерины Репяховой – невесты украинского певца Виктора Павлика – впервые прокомментировала свое отношение к выбору дочери. Отметим, что у артиста и его будущей супруги разница в возрасте 29 лет. Но влюбленных это совсем не смущает! По их словам, они чувствуют себя счастливыми, а это самое главное. Отметим, что свадьба украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты.

Читайте также:
"Ненавидит своих детей": Екатерине Репяховой угрожает отец

На днях на странице в Instagram Екатерина поделилась с поклонниками мыслями касательно разницы в возрасте и призналась, что ее мама всегда поддерживает девушку.

"Не могу передать, как мне приятно, когда пишут девушки, у которых также большая разница в возрасте с их половинками и что они счастливы. Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести помягче. Бог меня наградил самой лучшей мамой в мире", – написала невеста 54-летнего артиста.

Екатерина Репяхова с мамой
Екатерина Репяхова с мамой
Фото: Instagram

В комментариях мать Екатерины – Лариса Репяхова – призналась, что ей было тяжело принять выбор дочери: "Скажу честно, мне не так уж легко было принять твой выбор, но любовь к тебе и твое счастье перевесило все сомнения. Лучшая дочь в мире".

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции:

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик продает авторские маски: фото и цена Невеста Виктора Павлика рассекретила имя будущего сына "Я с ним не из-за денег": Екатерина Репяхова рассказала об их с Виктором Павликом кредитах
свадьба шоу-бизнес певец Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Как обнаружить рак вовремя: названы первые тревожные признаки
Как обнаружить рак вовремя: названы первые тревожные признаки
Кристина Орбакайте объявила о неприятных новостях для себя
Кристина Орбакайте объявила о неприятных новостях для себя

Популярные статьи

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 мартаFood

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

30 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Новости партнеров

Валюха из
Валюха из "Сватов" ошарашила новым образом, кадры взорвали сеть
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу "Кадети"
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Воздушные сырники в духовке: рецепт с фото
Воздушные сырники в духовке: рецепт с фото
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Ученые назвали самую проблемную группу крови