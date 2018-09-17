Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Будущий муж Регины Тодоренко получил травму глаза

Влад Топалов появился на публике с заклееным марлевым бинтом глазом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Влад Топалов. Фото: Instagram/vladtopalovofficial
Влад Топалов. Фото: Instagram/vladtopalovofficial

Российский певец Влад Топалов, который вскоре женится на известной телеведущей Регине Тодоренко, получил травму глаза. Что именно произошло с артистом, не ясно. Об этом поклонники узнали из видео в Инстаграм-сторис, которое Регина записала с его телефона.

"Мой будущий муж пират", – прокомментировала ролик Регина и рассмеялась. На видео можно заметить, как Влад беседует с доктором и у него один глаз заклеенный марлевым бинтом.

1537189907.7451
Влад Топалов
Фото:Instagram/vladtopalovofficial

Позже Регина опубликовала в своем сторис видео с ресторана, куда, очевидно после визита к врачу, они пришли поздравлять сестру Влада – Алину Топалову с днем рождения. И здесь можно заметить Влада с заклеенным глазом.

1_04
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото:Instagram/reginatodorenko

Напомним, в конце июля ведущая сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца Влада Топалова. Их историю любви мы уже ранее рассказывали

Кроме того, совсем недавно телеведущая открыто заговорила о своей беременности, которую долгое время скрывала.

Еще несколько материалов по теме:
Регина Тодоренко призналась, что нашла друга на всю жизнь Влад Топалов жестко оскорбил незнакомку и нарвался на критику в соцсети На диване под гитару: как проходят семейные будни Регины Тодоренко и Влада Топалова В кого влюбилась Регина Тодоренко: ведущая показала фото с предполагаемым бойфрендом
травма певец телеведущая Влад Топалов Регина Тодоренко
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров