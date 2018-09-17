Будущий муж Регины Тодоренко получил травму глаза

Влад Топалов появился на публике с заклееным марлевым бинтом глазом

Влад Топалов. Фото: Instagram/vladtopalovofficial

Российский певец Влад Топалов, который вскоре женится на известной телеведущей Регине Тодоренко, получил травму глаза. Что именно произошло с артистом, не ясно. Об этом поклонники узнали из видео в Инстаграм-сторис, которое Регина записала с его телефона.

"Мой будущий муж пират", – прокомментировала ролик Регина и рассмеялась. На видео можно заметить, как Влад беседует с доктором и у него один глаз заклеенный марлевым бинтом.

Влад Топалов Фото:Instagram/vladtopalovofficial

Позже Регина опубликовала в своем сторис видео с ресторана, куда, очевидно после визита к врачу, они пришли поздравлять сестру Влада – Алину Топалову с днем рождения. И здесь можно заметить Влада с заклеенным глазом.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото:Instagram/reginatodorenko

Напомним, в конце июля ведущая сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца Влада Топалова. Их историю любви мы уже ранее рассказывали.

Кроме того, совсем недавно телеведущая открыто заговорила о своей беременности, которую долгое время скрывала.