Бьянка показала новые яркие кадры со своей свадьбы

Певица продолжает получать поздравления от поклонников

Бьянка. Фото: instagram.com/biankarnb

Вчера, 7 августа, стало известно о том, что 32-летняя белорусская и российская R&B-певица Бьянка вышла замуж. Радостной новостью звезда поделилась в Instagram, опубликовав несколько фото с кольцом, букетом, свадебным авто и снимок с мужем из ЗАГСа.

Сегодня она поделилась еще несколькими яркими фото с одного из главных событий в жизни. На снимках она позирует с новоиспеченным супругом, а также с друзьями и близкими.

В описаниях к фото певица поблагодарила всех друзей за прекрасный день, а фото с мужем она подписала "моя гармония" и "самый добрый, честный, талантливый и сексуальный мужчина".

Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb Свадьба певицы Бьянки Фото: instagram.com/biankarnb 1/7

"Не могу пройти мимо! Прям чувствую от этих фото настоящие, искренние эмоции! Поздравляю вас! Пусть в вашей семье всегда будет любовь, нежность и взаимопонимание!", "Когда дружба перерастает в любовь- это по-настоящему", "Очень рада за вас!!! Живите долго и счастливо!", – написали поклонники певицы в комментариях к снимкам.

Напомним, 21-летняя дочь Снежаны Егоровой вышла замуж. Мы также сообщали о том, что Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова.



