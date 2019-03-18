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Была ли попытка суицида: дочь Майкла Джексона обвинила СМИ во лжи

Девушка гневно отреагировала на сообщения СМИ о ее попытке суицида

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Фото: instagram.com/parisjackson

Американская актриса и модель Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, бурно отреагировала на информацию СМИ о том, что якобы пыталась покончить с собой.

Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Фото: instagram.com/parisjackson

Отметим, издание TMZ сообщило, что с большой кровопотерей была доставлена в госпиталь из своего дома в Лос-Анджелесе, а после того, как состояние девушки стабилизировалось - ее отпустили домой под присмотр близких.

Дочь Джексона через некоторое время вышла на связь через свой Twitter и короткой и гневной репликой обвинила издание во лжи. Однако Пэрис не стала погружаться в детали инцидента. 

Напомним, выход фильма HBO об артисте, где продемонстрировано влечение звезды к несовершеннолетним мальчикам, спровоцировал волну критики в адрес поп-короля. Так, стало известно, что в Лондоне сносят легендарную статую Майкла Джексона, его песни запретили на радио в Канаде. Более того, жена артиста заявила об отсутствии секса с ним. По словам Дебби Роу, их дети появились на свет в результате искусственного оплодотворения.

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

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Источник: Сегодня
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