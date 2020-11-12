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"Были измены": Экс-артист "Дизель шоу" Иваница о разводе спустя 17 лет

Сегодня, 11:15

Актер впервые рассказал о разводе

Экс-артист "Дизель шоу" Олег Иваница предпочитает о своей личной жизни молчать. Известно, что он в разводе. Журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" актер эксклюзивно рассказал, почему его брак распался спустя 17 лет.

Олег Иваница признался, что в какой-то момент они с женой перестали находить общий язык. Дети видели постоянные ссоры и это ни к чему хорошему не приводило.

Олег Иваница
Олег Иваница
Фото: Instagram

"В какой-то момент, к сожалению, у людей бывают такие ситуации – они ссорятся, потом мирятся. У нас наступил этот момент, мы перестали даже мириться, к сожалению.", – поделился актер.

Олег объяснил, что оба понимали к чему все идет, но решение это озвучил он.

"Это было общее решение, просто кто-то должен был его озвучить.", – сказал Иваница.

На вопрос были ли измены, Олег признался, что да.

"У меня несколько ошибок, к сожалению" – сказал артист.

Олег рассказал, что дети негативно восприняли развод родителей. Только спустя время ему удалось наладить отношения с младшим сыном Остапом. Старшая дочь Ольга до сих пор не может простить отца.

Смотрите полное интервью с Олегом Иваницей для "Зіркового шляху"


Ранее мы публиковали самые скандальные разводы украинского шоу-бизнеса.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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