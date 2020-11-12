"Были измены": Экс-артист "Дизель шоу" Иваница о разводе спустя 17 лет
Актер впервые рассказал о разводе
Экс-артист "Дизель шоу" Олег Иваница предпочитает о своей личной жизни молчать. Известно, что он в разводе. Журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" актер эксклюзивно рассказал, почему его брак распался спустя 17 лет.
Олег Иваница признался, что в какой-то момент они с женой перестали находить общий язык. Дети видели постоянные ссоры и это ни к чему хорошему не приводило.
"В какой-то момент, к сожалению, у людей бывают такие ситуации – они ссорятся, потом мирятся. У нас наступил этот момент, мы перестали даже мириться, к сожалению.", – поделился актер.
Олег объяснил, что оба понимали к чему все идет, но решение это озвучил он.
"Это было общее решение, просто кто-то должен был его озвучить.", – сказал Иваница.
На вопрос были ли измены, Олег признался, что да.
"У меня несколько ошибок, к сожалению" – сказал артист.
Олег рассказал, что дети негативно восприняли развод родителей. Только спустя время ему удалось наладить отношения с младшим сыном Остапом. Старшая дочь Ольга до сих пор не может простить отца.
Смотрите полное интервью с Олегом Иваницей для "Зіркового шляху"
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