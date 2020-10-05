"Было неожиданно вылететь" – Тарас Цымбалюк о своем последнем выступлении на шоу "Танці з зірками-2020"

Тарас Цымбалюк и его партнерша Яна Заец покинули проект в шестом выпуске

Украинский актер Тарас Цымбалюк и его партнерша Яна Заец покинули шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире. Пара исполнила страстный пасодобль, однако он стал последним танцем Тараса и Яны на звездном паркете.

На своей странице в Instagram Тарас откровенно рассказал, что вылет из шоу стал для него неожиданным. Также актер поблагодарил свою аудиторию за поддержку и их голоса.



Тарас Цымбалюк Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас рассказал, что именно к исполнению пасодобля они с Яной усердно готовились: была крутая режиссура, аккомпанемент, достаточно хореографии. Также пара добавила актерское мастерство в свой танец, и постановка была красочной.

"Но, как говорит мой папа: "Сын это – жизнь...", – прокомментировал актер.

Также Тарас поблагодарил свою партнершу за выдержку, и аудиторию, поддерживающую их: "Ваши честные вибрации все равно победили, – мы все это знаем! Безгранично рад с вами познакомиться".

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали в прямом эфире "Танців з зірками-2020".

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