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"Было очень трудно": ALEKSEEV рассказал об изменениях в творческой жизни

ALEKSEEV попробовал себя в новом амплуа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
ALEKSEEV стал музыкальным продюсером
ALEKSEEV стал музыкальным продюсером
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

В воскресенье вечером, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными новостями – в частности, ALEKSEEV рассказал об изменениях в творческой жизни.

Оказывается, популярный артист решил несколько расширить направление своей деятельности и попробовать себя в новом амплуа – продюсера.

"Сейчас в активной стадии идет работа над новым альбомом. И для меня в этот раз все очень волнительно, ведь я выступил музыкальным продюсером собственного альбома. Сначала, признаюсь, было очень трудно, ведь это новое и не все получалось сразу, но я доволен тем, что в результате выходит", – рассказал ALEKSEEV журналистам телеканала "Украина".

ALEKSEEV в Венеции
ALEKSEEV в Венеции
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Кроме того, артист рассказал, где искал вдохновение: "Запись альбома – вещь утомительная, на отдых времени особо нет. Но выделил несколько дней, чтобы посетить Венецию. Я там никогда раньше не был. На самом деле, путешествия – это для меня замечательный отдых и вдохновение. Всегда, когда куда-то еду, ожидаю увидеть что-то красивое – и обязательно так и происходит".

Кроме ALEKSEEV, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями телеканала "Украина" поделятся Олег Винник, Сергей Бабкин, Michelle Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская, TAYANNA и многие другие артисты.

Напомним, ранее ALEKSEEVа заметили с солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой в Венеции. На видеоролике, размещенном в соцсети, пара отдыхает на яхте и нежно обнимается.

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