"Было реально больно": российский певец заразился коронавирусом

У 28-летнего Влада Соколовского возникли проблемы с кишечником

Российский певец Влад Соколовский, как и его звездные коллеги, заразился коронавирусом. 28-летний исполнитель на своей странице в Instagram сообщил поклонникам о болезни. Он добавил, что у него взяли мазок из горла, первый анализ оказался положительным. По словам Соколовского, он самоизолировался и предупредил всех, с кем контактировал последние две недели.

"У меня коронавирус. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса... Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц. Единственная непонятка для меня – это пневмония!" – рассказывает Влад.

Певец заверил, что коронавирус – это не миф, а реальная проблема. И главная задача всех заболевших – не распространять вирус, а самоизолироваться.

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