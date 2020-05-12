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"Было реально больно": российский певец заразился коронавирусом

У 28-летнего Влада Соколовского возникли проблемы с кишечником

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:49

Российский певец Влад Соколовский, как и его звездные коллеги, заразился коронавирусом. 28-летний исполнитель на своей странице в Instagram сообщил поклонникам о болезни. Он добавил, что у него взяли мазок из горла, первый анализ оказался положительным. По словам Соколовского, он самоизолировался и предупредил всех, с кем контактировал последние две недели.

"У меня коронавирус. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса... Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц. Единственная непонятка для меня – это пневмония!" – рассказывает Влад.

Певец заверил, что коронавирус – это не миф, а реальная проблема. И главная задача всех заболевших – не распространять вирус, а самоизолироваться.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Напомним, что российская певица Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса и впервые рассказала жуткие подробности болезни – у звезды было поражено 80% легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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